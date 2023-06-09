Данилов Федор Васильевич
Место рождения
Дата рождения16.06.1931
Дата смерти11.06.1973
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1931
Рождение ребёнка
18.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Данилова Валентина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Данилова Валентина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.06.1973
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно