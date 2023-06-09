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Данилов Федор Васильевич

Место рождения

Решеты, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

16.06.1931

Дата смерти

11.06.1973

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

Жена

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1931

Отец: Данилов Василий Яковлевич

Мать: Данилова (гончаренко) Мария Андреевна

Решеты, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Данилова Валентина Андреевна

Решеты, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Данилова Валентина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Валентина Андреевна

Смерть
11.06.1973
Решеты, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Решеты, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область