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Федор Яковлев (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Отец

Около 1724 г.р.

Мать

Около 1723 г.р.

Жена

Около 1746 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: Яков Кондратьев (Ич)

Мать: Мавра Матвеева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Михайла Федоров (Ич)

Мать ребёнка: Ненила Васильева (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Яков Федоров (Ич)

Мать ребёнка: Ненила Васильева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Улита Федорова (Вна)

Мать ребёнка: Ненила Васильева (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Параскева Федорова (Вна)

Мать ребёнка: Ненила Васильева (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ненила Васильева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1809
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