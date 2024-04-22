Федор Яковлев (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1748
Дата смерти1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Отец: Яков Кондратьев (Ич)
Мать: Мавра Матвеева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Михайла Федоров (Ич)
Мать ребёнка: Ненила Васильева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Яков Федоров (Ич)
Мать ребёнка: Ненила Васильева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Улита Федорова (Вна)
Мать ребёнка: Ненила Васильева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Параскева Федорова (Вна)
Мать ребёнка: Ненила Васильева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ненила Васильева (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1809