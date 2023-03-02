Сковородкина Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сковородкина Раиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1983

Сын: Сковородкин Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Сковородкин Николай Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сковородкин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Сковородкин Николай Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сковородкин Николай Владимирович

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