Сковородкина Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1983
Сын: Сковородкин Игорь Николаевич
Отец ребёнка: Сковородкин Николай Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сковородкин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Сковородкин Николай Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно