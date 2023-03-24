Пешков Иван Епифанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешков Иван Епифанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1894

Дата смерти

04.06.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1893 г.р.

Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1894

Отец: Пешков Епифан ?

Мать: Пешкова Прасковья Еврасиевна

Рождение ребёнка
19.07.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пешкова Мария Павловна

Большая Поляна, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пешкова Мария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пешкова Мария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пешкова Мария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пешкова Мария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пешкова Мария Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пешкова Мария Павловна

Смерть
04.06.1942
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