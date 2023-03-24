Пешков Иван Епифанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1894
Дата смерти04.06.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1894
Отец: Пешков Епифан ?
Рождение ребёнка
19.07.1923
Большая Поляна, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пешкова Мария Павловна
Смерть
04.06.1942