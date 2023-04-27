Сидько Кондратий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидько Кондратий

Сидько Кондратий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидько Наталья Кондратьевна

Мать ребёнка: Сидько Дарья

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидько Зинаида Кондратьевна

Мать ребёнка: Сидько Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидько Евгения

Мать ребёнка: Сидько Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидько Костенко Мария Кондратьевна

Мать ребёнка: Сидько Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидько Александра Кондратьевна

Мать ребёнка: Сидько Дарья

Смерть
Неизвестно