Сидько Кондратий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидько Наталья Кондратьевна
Мать ребёнка: Сидько Дарья
Рига, Rīga
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидько Зинаида Кондратьевна
Мать ребёнка: Сидько Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидько Евгения
Мать ребёнка: Сидько Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидько Костенко Мария Кондратьевна
Мать ребёнка: Сидько Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидько Александра Кондратьевна
Мать ребёнка: Сидько Дарья
Смерть
Неизвестно