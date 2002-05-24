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Курлаев Виктор Алексеевич

Место рождения

?

Дата рождения

01.09.1932

Дата смерти

24.05.2002

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1932

Отец: Курлаев Алексей Алексеевич

Мать: Курлаева (Кузнецова) Дарья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курлаева (Жиренкина) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
18.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курлаева (Жиренкина) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
21.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курлаева (Жиренкина) Александра Ивановна

Смерть
24.05.2002
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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