Курлаев Виктор Алексеевич
Место рождения?
Дата рождения01.09.1932
Дата смерти24.05.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курлаева (Жиренкина) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
21.03.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курлаева (Жиренкина) Александра Ивановна
Смерть
24.05.2002
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно