Шаров Григорий
Место рожденияд. Шахаево, Дивеевский район, Нижегородская область
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Шаров Василий
Мать: не указана
д. Шахаево, Дивеевский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.07.1943
Сын: Шаров Иван
Мать ребёнка: Шарова Дарья
д. Шахаева, Дивеевский р-он, Горьковской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаров Василий
Мать ребёнка: Шарова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюкаева Александра
Мать ребёнка: Шарова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова Мария
Мать ребёнка: Шарова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королева Анна
Мать ребёнка: Шарова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаров Серафим
Мать ребёнка: Шарова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаров Василий
Мать ребёнка: Шарова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаров Михаил
Мать ребёнка: Шарова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаров Иван
Мать ребёнка: Шарова Дарья
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Нижний Новгород, Россия