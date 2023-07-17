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Шаров Григорий

Место рождения

д. Шахаево, Дивеевский район, Нижегородская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Шаров Василий

Мать: не указана

д. Шахаево, Дивеевский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.07.1943

Сын: Шаров Иван

Мать ребёнка: Шарова Дарья

д. Шахаева, Дивеевский р-он, Горьковской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаров Василий

Мать ребёнка: Шарова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюкаева Александра

Мать ребёнка: Шарова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова Мария

Мать ребёнка: Шарова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королева Анна

Мать ребёнка: Шарова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаров Серафим

Мать ребёнка: Шарова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаров Василий

Мать ребёнка: Шарова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаров Михаил

Мать ребёнка: Шарова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаров Иван

Мать ребёнка: Шарова Дарья

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Нижний Новгород, Россия
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