Манышев ? ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манышев ? ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

1929 г.р.
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Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Манышев Николай ?

Мать ребёнка: Манышева Евдокия Федоровна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манышева Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манышева Евдокия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манышева Евдокия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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