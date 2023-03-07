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Ефанкин Михаил Михайлович

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Место рождения

Нижнее Сомово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнее Сомово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Получение воинского звания/чина
С 1940 по 1945
Красноармеец
Военная служба
С 1940 по 1945
Телефонист
Призыв на военную службу
1940
Москва, город федерального значения Москва
Военная награда
04.09.1944
Медаль «За отвагу» (СССР)
Военная награда
21.04.1945
Орден Славы III степени
Рождение ребёнка
16.12.1955

Дочь: Овсянникова Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Ефимова Клавдия Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной Войны II степени
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимова Клавдия Васильевна

Смерть
1987
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