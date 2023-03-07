Ефанкин Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Получение воинского звания/чина
С 1940 по 1945
Красноармеец
Военная служба
С 1940 по 1945
Телефонист
Призыв на военную службу
1940
Военная награда
04.09.1944
Медаль «За отвагу» (СССР)
Военная награда
21.04.1945
Орден Славы III степени
Рождение ребёнка
16.12.1955
Дочь: Овсянникова Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Ефимова Клавдия Васильевна
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной Войны II степени
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1987