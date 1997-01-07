Храмов Владислав Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храмов Владислав Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1997

Пол

Мужской

Отец

1976 г.р.

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1997

Отец: Храмов Михаил Юрьевич

Мать: Храмова Юлия Львовна

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