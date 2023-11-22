Никитина Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Евдокия Васильевна

Место рождения

Лучна Приезжево

Дата рождения

10.02.1877

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1877

Отец: Василий Архипович

Мать: Пелагея Ивановна

Лучна Приезжево
Бракосочетание
10.10.1900

Муж: Никитин Андрей Никитич

Дмитровы горки
Рождение ребёнка
14.12.1901

Сын: Андреев Степан Андреевич

Отец ребёнка: Никитин Андрей Никитич

д. Спиридоново Пожеревицкого района Ленинградской области
Рождение ребёнка
24.06.1910

Дочь: Ланцова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Никитин Андрей Никитич

д. Покровское Пожеревицкого района Псковской области
Смерть
1970
Похороны
Неизвестно
Пожеревицы, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Кладбище деревни
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