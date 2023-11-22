Никитина Евдокия Васильевна
Место рожденияЛучна Приезжево
Дата рождения10.02.1877
Дата смерти1970
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1877
Отец: Василий Архипович
Мать: Пелагея Ивановна
Лучна Приезжево
Бракосочетание
10.10.1900
Дмитровы горки
Рождение ребёнка
14.12.1901
Отец ребёнка: Никитин Андрей Никитич
д. Спиридоново Пожеревицкого района Ленинградской области
Рождение ребёнка
24.06.1910
Дочь: Ланцова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Никитин Андрей Никитич
д. Покровское Пожеревицкого района Псковской области
Смерть
1970
Похороны
Неизвестно
Пожеревицы, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Кладбище деревни