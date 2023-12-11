Иванов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1922
Мать ребёнка: Иванова Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Людмила Павловна
Мать ребёнка: Иванова Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихомирова Галина Павловна
Мать ребёнка: Иванова Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крутикова Зоя Павловна
Мать ребёнка: Иванова Анна Павловна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость