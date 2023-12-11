Иванов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Павел

Иванов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Иванов Леонид Павлович

Мать ребёнка: Иванова Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Людмила Павловна

Мать ребёнка: Иванова Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихомирова Галина Павловна

Мать ребёнка: Иванова Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крутикова Зоя Павловна

Мать ребёнка: Иванова Анна Павловна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close