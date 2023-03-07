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Братолюбов Филипп Игнатьевич

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Место рождения

Фоминское, Большегорская волость, Тихвинский уезд

Дата рождения

12.11.1916 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
12.11.1916 ст.

Отец: Братолюбов Игнатий Михайлович

Мать: Братолюбова Пелагея Григорьевич

Фоминское, Большегорская волость, Тихвинский уезд
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