Березин Валерий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1948
Дата смерти26.01.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец: Березин Николай Петрович
Мать: Березина Нина Михайловна
Рождение ребёнка
1973
Дочь: Березина Юлия Валерьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1987
Сын: Березин Максим Валерьевич
Мать ребёнка: Березина Вера Петровна
Жем, Мугалжарский район, Актюбинская область
Эмба-5
Смерть
26.01.2005