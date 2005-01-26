Березин Валерий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березин Валерий Николаевич

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Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

1948

Дата смерти

26.01.2005

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Березин Николай Петрович

Мать: Березина Нина Михайловна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1973

Дочь: Березина Юлия Валерьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1987

Сын: Березин Максим Валерьевич

Мать ребёнка: Березина Вера Петровна

Жем, Мугалжарский район, Актюбинская область
Эмба-5
Смерть
26.01.2005
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