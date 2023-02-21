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Гирин Роман Николаевич
Гирин Роман Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.05.1977
Пол
Мужской
Отец
Гирин Николай Гаврилович
1953 г.р.
Мать
Гирина Татьяна Александровна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1977
Отец:
Гирин Николай Гаврилович
Мать:
Гирина Татьяна Александровна
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