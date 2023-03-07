Репкина (Егорова) Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Репкина (Егорова) Екатерина Сергеевна

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Место рождения

Марино, Клин, Московская область

Дата рождения

22.11.1893 ст.

Дата смерти

?.08.1973

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1893 ст.

Отец: Егоров Сергей Петрович

Мать: Егорова Варвара Федотовна

Марино, Клин, Московская область
ЦГАМ: 203-780-2396, л. 233-234об.
Бракосочетание
20.01.1913 ст.

Муж: Репкин Петр Иванович

Иевлево, Клин, Московская область
ЦГАМ: ф. 203, о. 780, д. 4477.
Рождение ребёнка
10.02.1914 ст.

Сын: Репкин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Репкин Петр Иванович

Кононово, Клин, Московская область
ЦГАМ: ф. 203, оп. 780, д. 4769.
Рождение ребёнка
31.08.1915 ст.

Сын: Репкин Петр Петрович

Отец ребёнка: Репкин Петр Иванович

Кононово, Клин, Московская область
ЦГАМ: ф. 203, о. 780, д. 4762.
Рождение ребёнка
27.06.1921

Сын: Репкин Павел Петрович

Отец ребёнка: Репкин Петр Иванович

Кононово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
26.09.1923

Сын: Репкин Виктор Петрович

Отец ребёнка: Репкин Петр Иванович

Кононово, Клин, Московская область
Смерть
?.08.1973
Старая Купавна, Богородский, Московская область
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