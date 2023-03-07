Репкина (Егорова) Екатерина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения22.11.1893 ст.
Дата смерти?.08.1973
ПолЖенский
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.11.1893 ст.
Отец: Егоров Сергей Петрович
ЦГАМ: 203-780-2396, л. 233-234об.
Бракосочетание
20.01.1913 ст.
Муж: Репкин Петр Иванович
Иевлево, Клин, Московская область
ЦГАМ: ф. 203, о. 780, д. 4477.
Рождение ребёнка
10.02.1914 ст.
Отец ребёнка: Репкин Петр Иванович
ЦГАМ: ф. 203, оп. 780, д. 4769.
Рождение ребёнка
31.08.1915 ст.
Сын: Репкин Петр Петрович
Отец ребёнка: Репкин Петр Иванович
ЦГАМ: ф. 203, о. 780, д. 4762.
Рождение ребёнка
27.06.1921
Отец ребёнка: Репкин Петр Иванович
Рождение ребёнка
26.09.1923
Отец ребёнка: Репкин Петр Иванович
Смерть
?.08.1973
Старая Купавна, Богородский, Московская область