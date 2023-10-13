Уренков Иосиф Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти15.11.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Уренковъ Андрей Ефимовь
Мать: Уренкова .
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Уренкова Ульяна Терентьевна
Красная Подгора, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
28.05.1902
Дочь: Костина Пелагея Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1914
Дочь: Буканова Анастасия Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1922
Дочь: Уренкова Мария Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
15.11.1952