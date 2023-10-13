Уренков Иосиф Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уренков Иосиф Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

15.11.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Уренковъ Андрей Ефимовь

Мать: Уренкова .

Рождение ребёнка
1898

Сын: Уренков Сергей Иосифович

Мать ребёнка: Уренкова Ульяна Терентьевна

Красная Подгора, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
28.05.1902

Дочь: Костина Пелагея Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1914

Дочь: Буканова Анастасия Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1922

Дочь: Уренкова Мария Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
15.11.1952
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