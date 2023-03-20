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Елфимов Василий
Елфимов Василий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1927
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Елфимов Иван
1884 г.р.
Мать
Елфимова (Соколова) Таисия
1889 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец:
Елфимов Иван
Мать:
Елфимова Таисия
Смерть
Неизвестно
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