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Макаров Виктор Александрович

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Место рождения

обл.Свердловская, с.Екатерининка

Дата рождения

12.08.1951

Дата смерти

06.02.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.10.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Смерть
06.02.2014
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край

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