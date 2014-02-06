Макаров Виктор Александрович
Место рожденияобл.Свердловская, с.Екатерининка
Дата рождения12.08.1951
Дата смерти06.02.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.10.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.02.2014