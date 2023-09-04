Шабрашина (Маслова) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШабрашина (Маслова) Александра Степановна

Шабрашина (Маслова) Александра Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маслов Степан Иванович

Мать: Маслова Домна

Рождение ребёнка
16.08.1932

Сын: Шабрашин Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Шабрашин Фёдор Иванович

Ждамирово, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабрашин Константин Фёдорович

Отец ребёнка: Шабрашин Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабрашин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Шабрашин Фёдор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабрашин Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабрашин Евгений Фёдорович

Отец ребёнка: Шабрашин Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабрашин Николай Федорович

Отец ребёнка: Шабрашин Фёдор Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close