Шабрашина (Маслова) Александра Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маслов Степан Иванович
Мать: Маслова Домна
Рождение ребёнка
16.08.1932
Сын: Шабрашин Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: Шабрашин Фёдор Иванович
Ждамирово, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабрашин Константин Фёдорович
Отец ребёнка: Шабрашин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шабрашин Фёдор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабрашин Евгений Фёдорович
Отец ребёнка: Шабрашин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабрашин Николай Федорович
Отец ребёнка: Шабрашин Фёдор Иванович
Смерть
Неизвестно