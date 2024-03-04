Березин Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березин Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1963

Пол

Мужской

Отец

Мать

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1963

Отец: Березин Иван Леонтьевич

Мать: Березина (Ануфриева) Августа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Березина Галина Альбертовна

Рождение ребёнка
07.09.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Березина Галина Альбертовна

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