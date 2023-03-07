Ештокин Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ештокин Николай Сергеевич

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Место рождения

Становое, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

11.02.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Становое, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
04.12.2010

Сын: Ештокин Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Ештокина Елена Викторовна

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
27.12.2013

Дочь: Ештокина Алёна Николаевна

Мать ребёнка: Ештокина Елена Викторовна

Орёл, город Орёл, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ештокина Елена Викторовна

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