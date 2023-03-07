Ештокин Николай Сергеевич
Место рождения
Дата рождения11.02.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.2010
Сын: Ештокин Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Ештокина Елена Викторовна
Рождение ребёнка
27.12.2013
Дочь: Ештокина Алёна Николаевна
Мать ребёнка: Ештокина Елена Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно