Евдокия Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиМежду 1834 и 1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Кирилл Николаевич
Отец ребёнка: Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1807
Сын: Лаврентий Николаевич
Отец ребёнка: Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Антонида Николаевна
Отец ребёнка: Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Соломония Николаевна
Отец ребёнка: Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Мидора Николаевна
Отец ребёнка: Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Федосья Николаевна
Отец ребёнка: Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Петр Николаевич
Отец ребёнка: Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Катерина Николаевна
Отец ребёнка: Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Марк Николаевич
Отец ребёнка: Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Федяево деревня Волокославинской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии
Смерть
Между 1834 и 1852