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Евдокия Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Между 1834 и 1852

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Кирилл Николаевич

Отец ребёнка: Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1807

Сын: Лаврентий Николаевич

Отец ребёнка: Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Антонида Николаевна

Отец ребёнка: Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Соломония Николаевна

Отец ребёнка: Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Мидора Николаевна

Отец ребёнка: Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Марфа Николаевна

Отец ребёнка: Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Федосья Николаевна

Отец ребёнка: Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1824

Сын: Петр Николаевич

Отец ребёнка: Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Катерина Николаевна

Отец ребёнка: Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Марк Николаевич

Отец ребёнка: Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Федяево деревня Волокославинской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии
Смерть
Между 1834 и 1852
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