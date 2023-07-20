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Морозова Мария Федоровна
Морозова Мария Федоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.11.1934
Пол
Женский
Отец
Морозов Федор Ефимович
1900 г.р.
Мать
Морозова (Макарова) Наталья Константиновна
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1934
Отец:
Морозов Федор Ефимович
Мать:
Морозова Наталья Константиновна
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