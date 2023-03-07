Иван Васильев
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Василий Нефёдов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1824
Сын: Матвей Иванов
Мать ребёнка: Василиса Васильева
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Наталья Иванова
Мать ребёнка: Василиса Васильева
Место жительства
1850
68 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Васильева
Смерть
Неизвестно