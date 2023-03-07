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Иван Васильев

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Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Василий Нефёдов

Мать: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Матвей Иванов

Мать ребёнка: Василиса Васильева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Наталья Иванова

Мать ребёнка: Василиса Васильева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
68 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Васильева

Смерть
Неизвестно
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