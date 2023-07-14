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Хрисанова Мария Хрисановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Игнатьева Марфа Игнатьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.02.1935

Сын: Игнатьев Валериан Игнатьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Ильина Юлия Игнатьевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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