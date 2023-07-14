Хрисанова Мария Хрисановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Игнатьева Марфа Игнатьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.02.1935
Сын: Игнатьев Валериан Игнатьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Ильина Юлия Игнатьевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно