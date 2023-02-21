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Артамонов Иван Григорьевич

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Место рождения

село Воронцовка Алгаласовского района Тамбовской области

Дата рождения

12.06.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

село Воронцовка Алгаласовского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
12.11.1924

Сын: Артамонов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Кухтина Дарья Павловна

село Ворошиловка, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кухтина Дарья Павловна

Смерть
Неизвестно
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