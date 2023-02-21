Артамонов Иван Григорьевич
Место рождениясело Воронцовка Алгаласовского района Тамбовской области
Дата рождения12.06.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
село Воронцовка Алгаласовского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
12.11.1924
Сын: Артамонов Виктор Иванович
Мать ребёнка: Кухтина Дарья Павловна
село Ворошиловка, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кухтина Дарья Павловна
Смерть
Неизвестно