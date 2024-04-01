Case (Church) Lydia
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1778
Дата смерти04.08.1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.01.1816
Муж: Case Jesse Jr.
Рождение ребёнка
05.12.1817
Дочь: (Case) Lydia Church
Отец ребёнка: Case Jesse Jr.
Рождение ребёнка
25.04.1820
Дочь: Hamlin (Case) Lydia
Отец ребёнка: Case Jesse Jr.
Смерть
04.08.1862