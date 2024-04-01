Case (Church) Lydia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиCase (Church) Lydia

Case (Church) Lydia

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1778

Дата смерти

04.08.1862

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.01.1816

Муж: Case Jesse Jr.

Рождение ребёнка
05.12.1817

Дочь: (Case) Lydia Church

Отец ребёнка: Case Jesse Jr.

Рождение ребёнка
25.04.1820

Дочь: Hamlin (Case) Lydia

Отец ребёнка: Case Jesse Jr.

Смерть
04.08.1862

Мы используем куки для улучшения работы сайта.