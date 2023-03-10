Василий Ивлиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Ивлий Степанов
Мать: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Матрена Васильева
Мать ребёнка: Авдотья Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Васильева
Мать ребёнка: Авдотья Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терентий Васильев
Мать ребёнка: Авдотья Яковлева
Смерть
1808