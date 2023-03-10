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Василий Ивлиев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Ивлий Степанов

Мать: Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Матрена Васильева

Мать ребёнка: Авдотья Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Васильева

Мать ребёнка: Авдотья Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терентий Васильев

Мать ребёнка: Авдотья Яковлева

Смерть
1808
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