Хусаинов Зиннатулла Тухватуллович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хусаинов Тухватулла Гиззатуллович
Мать: Хусаинова ?
Рождение ребёнка
10.01.1928
Сын: Хусаинов Гаян Зиннатуллович
Мать ребёнка: Хусаинова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусаинов Яппар Зиннатуллович
Мать ребёнка: Хусаинова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хусаинова ?
Смерть
Неизвестно