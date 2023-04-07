Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Максим Никонович
Максим Никонович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1842
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Никон Лукьянович
1804 г.р.
Мать
Ульяна Ивановна
1805 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЧ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец:
Никон Лукьянович
Мать:
Ульяна Ивановна
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь