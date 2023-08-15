Зайцева Наталья Геннадиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1975
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1975
Отец: Кузьмин Геннадий
Мать: Ильина Мария Леонтьевна
Рождение ребёнка
02.08.1993
Дочь: Гурьева Мария Геннадьевна
Отец ребёнка: Зайцев Геннадий Фёдорович
Рождение ребёнка
07.05.1995
Отец ребёнка: Зайцев Геннадий Фёдорович
Рождение ребёнка
18.10.1996
Дочь: Зайцева Ирина Геннадьевна
Отец ребёнка: Зайцев Геннадий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайцев Геннадий Фёдорович