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Зайцева Наталья Геннадиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1975

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1975

Отец: Кузьмин Геннадий

Мать: Ильина Мария Леонтьевна

Рождение ребёнка
02.08.1993

Дочь: Гурьева Мария Геннадьевна

Отец ребёнка: Зайцев Геннадий Фёдорович

Рождение ребёнка
07.05.1995

Сын: Зайцев Фёдор Геннадьевич

Отец ребёнка: Зайцев Геннадий Фёдорович

Рождение ребёнка
18.10.1996

Дочь: Зайцева Ирина Геннадьевна

Отец ребёнка: Зайцев Геннадий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Геннадий Фёдорович

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