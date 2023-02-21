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Кокорев Андрей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Кокорев Иван Никифорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Кокорев Николай Андреевич

Мать ребёнка: Кокорева Праскева Емельянова

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ефимия Андреевна

Мать ребёнка: Кокорева Праскева Емельянова

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Кокорева Праскева Емельянова

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорева Праскева Емельянова

Смерть
1852
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