Кокорев Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Кокорев Иван Никифорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Кокорев Николай Андреевич
Мать ребёнка: Кокорева Праскева Емельянова
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ефимия Андреевна
Мать ребёнка: Кокорева Праскева Емельянова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Кокорева Праскева Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1852