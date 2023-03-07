Кошкин Николай Данилович
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смерти?.08.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Кошкина Галина Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
?.08.1941
пропал без вести