Моисеенко (Иващенко) Анна Афанасьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иващенко Афанасий
Мать: Иващенко Анастасия
Рождение ребёнка
02.05.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Моисеенко Семён Павлович
Великие Пожни, Климовский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно