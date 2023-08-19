Моисеенко (Иващенко) Анна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеенко (Иващенко) Анна Афанасьевна

Место рождения

Старый Ропск, Климовский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

II
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иващенко Афанасий

Мать: Иващенко Анастасия

Старый Ропск, Климовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
02.05.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Моисеенко Семён Павлович

Великие Пожни, Климовский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
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