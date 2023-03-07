Поздняя Евдокия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения13.02.1880 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1880 ст.
Ф.803 оп.2 д.308 Метрические книги Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезд Астраханской консистории о рождении за 1877-1882 гг. , бракосочетании и смерти за 1878-1882 г.
Крещение
13.02.1880 ст.
Восприемники: Петр Иванович Воронченко и Параскева Павловна Петруненкова