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Поздняя Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

13.02.1880 ст.

Пол

Женский

Отец

Между 1852 и 1853 г.р.

Мать

Около 1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1880 ст.

Отец: Поздний Григорий Федорович

Мать: Поздняя Мария Савельевна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д.308 Метрические книги Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезд Астраханской консистории о рождении за 1877-1882 гг. , бракосочетании и смерти за 1878-1882 г.
Крещение
13.02.1880 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Восприемники: Петр Иванович Воронченко и Параскева Павловна Петруненкова
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