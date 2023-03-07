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Емельянов Иван Иванович

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Место рождения

Сорочий Лог, Первомайский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1903

Дата смерти

04.12.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Емельянов Иван Евдокимов

Мать: Евдокия Ивановна

Сорочий Лог, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.02.1926

Сын: Емельянов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Емельянова Мария Васильевна

Сорочий Лог, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова Мария Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
тракторист
Смерть
04.12.1945
Таловка, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: болезнь почек
Похороны
Неизвестно
Таловка, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
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