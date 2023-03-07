Емельянов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти04.12.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Емельянов Иван Евдокимов
Мать: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
02.02.1926
Сын: Емельянов Михаил Иванович
Мать ребёнка: Емельянова Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
тракторист
Смерть
04.12.1945
Причина смерти: болезнь почек
Похороны
Неизвестно