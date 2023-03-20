Воробьева Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1902
Отец: не указан
Рождение ребёнка
25.04.1924
Дочь: Александра Павловна
Отец ребёнка: Воробьев Павел
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Воробьев Павел
Рождение ребёнка
10.11.1928
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Воробьев Павел
Рождение ребёнка
02.02.1931
Отец ребёнка: Воробьев Павел
Рождение ребёнка
10.09.1937
Отец ребёнка: Воробьев Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воробьев Павел
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно