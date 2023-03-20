Воробьева Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Евдокия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1902

Отец: не указан

Мать: Дорохова Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
25.04.1924

Дочь: Александра Павловна

Отец ребёнка: Воробьев Павел

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Воробьев Павел

Рождение ребёнка
10.11.1928

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Воробьев Павел

Рождение ребёнка
02.02.1931

Сын: Воробьев Иван Павлович

Отец ребёнка: Воробьев Павел

Рождение ребёнка
10.09.1937

Сын: Воробьев Семен Павлович

Отец ребёнка: Воробьев Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Павел

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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