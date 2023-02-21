de Vries Frischer Abraham David — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиde Vries Frischer Abraham David

de Vries Frischer Abraham David

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

24.12.1805

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: De Vries David Abraham

Мать ребёнка: De Vries Frischer Eva Hartog

Netherlands
Бракосочетание
Около 1776

Жена: De Vries Frischer Eva Hartog

Рождение ребёнка
24.09.1778

Сын: De Vries Frischer Benedictus

Мать ребёнка: De Vries Frischer Eva Hartog

Amsterdam
Смерть
24.12.1805
Amsterdam
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close