de Vries Frischer Abraham David
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти24.12.1805
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: De Vries Frischer Eva Hartog
Netherlands
Бракосочетание
Около 1776
Рождение ребёнка
24.09.1778
Сын: De Vries Frischer Benedictus
Мать ребёнка: De Vries Frischer Eva Hartog
Amsterdam
Смерть
24.12.1805
Amsterdam