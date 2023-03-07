Крекова (Спирина) Пелагея Фалалеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1892 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1910 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Поручители по жениху: деревни Новых Челнов крестьяне: Иоанн Васильев Новичков, Мефодий Иоаннов Локтев и Василий Андреев Креков; по невесте: села Ново-Троицкого крестьяне: Андрей Яковлев Лапин, Филипп ... Показать все
Смерть
Неизвестно