Крекова (Спирина) Пелагея Фалалеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крекова (Спирина) Пелагея Фалалеева

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Место рождения

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.11.1910 ст.

Муж: Креков Никита Анастасьев

Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Поручители по жениху: деревни Новых Челнов крестьяне: Иоанн Васильев Новичков, Мефодий Иоаннов Локтев и Василий Андреев Креков; по невесте: села Ново-Троицкого крестьяне: Андрей Яковлев Лапин, Филипп ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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