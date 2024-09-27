Родионов Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодионов Евгений Александрович

Родионов Евгений Александрович

Место рождения

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1932

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Родионов Александр Петрович

Мать: Родионова-Ушакова Наталья Михайловна

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Тамара Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максимова Тамара Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максимова Тамара Александровна

Смерть
1980

Мы используем куки для улучшения работы сайта.