Бурцева Юлия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурцева Юлия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1974

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1995

Дочь: Бурцева Ульяна Леонидовна

Отец ребёнка: Бурцев Леонид Иванович

Рождение ребёнка
19.07.1995

Дочь: Кукина Ульяна Леонидовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.08.2002

Дочь: Бурцева Алена Леонидовна

Отец ребёнка: Бурцев Леонид Иванович

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