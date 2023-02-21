Бурцева Юлия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1995
Дочь: Бурцева Ульяна Леонидовна
Отец ребёнка: Бурцев Леонид Иванович
Рождение ребёнка
19.07.1995
Дочь: Кукина Ульяна Леонидовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.08.2002
Дочь: Бурцева Алена Леонидовна
Отец ребёнка: Бурцев Леонид Иванович