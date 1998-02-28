Фомягина (Субботина) Лукерья Анастасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомягина (Субботина) Лукерья Анастасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1905

Дата смерти

28.02.1998

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1905

Отец: Субботин Анастасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомягин Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Фомягин Николай Ильич

Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Фомягин Валентин Николаевич

Отец ребёнка: Фомягин Николай Ильич

Рождение ребёнка
03.03.1931

Дочь: Матис (Фомягина) Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Фомягин Николай Ильич

Смерть
28.02.1998
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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