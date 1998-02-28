Фомягина (Субботина) Лукерья Анастасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1905
Дата смерти28.02.1998
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1905
Отец: Субботин Анастасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фомягин Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Фомягин Николай Ильич
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Фомягин Валентин Николаевич
Отец ребёнка: Фомягин Николай Ильич
Рождение ребёнка
03.03.1931
Дочь: Матис (Фомягина) Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Фомягин Николай Ильич
Смерть
28.02.1998
Причина смерти: Естественная смерть/старость