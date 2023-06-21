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Пугина Наталья Данилавна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Данила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Дарья Федотовна

Отец ребёнка: Пугин Федот

Рождение ребёнка
1779

Сын: Пугин Сергей Федотович

Отец ребёнка: Пугин Федот

Рождение ребёнка
1781

Сын: Пугин Иван Федотович

Отец ребёнка: Пугин Федот

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Вещагина Мария Федоровна

Отец ребёнка: Пугин Федот

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пугин Федот

Смерть
Неизвестно