Пугина Наталья Данилавна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Данила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Дарья Федотовна
Отец ребёнка: Пугин Федот
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Пугин Федот
Рождение ребёнка
1781
Сын: Пугин Иван Федотович
Отец ребёнка: Пугин Федот
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Вещагина Мария Федоровна
Отец ребёнка: Пугин Федот
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пугин Федот
Смерть
Неизвестно