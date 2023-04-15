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Обломов Федор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Обломов Александр

Мать: Обломова Фекла

Рождение ребёнка
04.01.1891

Сын: Обломов Степан Федорович

Мать ребёнка: Обломова Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
15.06.1902

Сын: Обломов Иван Федорович

Мать ребёнка: Обломова Пелагея Федоровна

село ивановское Девеевского района
Рождение ребёнка
1904

Сын: Обломов Александр Федорович

Мать ребёнка: Обломова Пелагея Федоровна

Смерть
1944
Рождение ребёнка
?.01.1990

Дочь: Мосягина Ксения Федоровна

Мать ребёнка: Обломова Пелагея Федоровна