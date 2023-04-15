Обломов Федор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1944
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Обломов Александр
Мать: Обломова Фекла
Рождение ребёнка
04.01.1891
Мать ребёнка: Обломова Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
15.06.1902
Мать ребёнка: Обломова Пелагея Федоровна
село ивановское Девеевского района
Рождение ребёнка
1904
Сын: Обломов Александр Федорович
Мать ребёнка: Обломова Пелагея Федоровна
Смерть
1944
Рождение ребёнка
?.01.1990
Дочь: Мосягина Ксения Федоровна
Мать ребёнка: Обломова Пелагея Федоровна