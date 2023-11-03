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Карташева Акулина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Карташев Андрей Петров

Отец ребёнка: Карташев Петр Иванов

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Карташев Иван Петров

Отец ребёнка: Карташев Петр Иванов

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Карташев Петр Петров

Отец ребёнка: Карташев Петр Иванов

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Карташев Василий Петров

Отец ребёнка: Карташев Петр Иванов

Рождение ребёнка
20.04.1767

Дочь: Белова Ирина Петрова

Отец ребёнка: Карташев Петр Иванов

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черкашенина Параскева Петрова

Отец ребёнка: Карташев Петр Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташев Петр Иванов

Смерть
1790
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