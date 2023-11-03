Карташева Акулина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1720
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1735
Отец ребёнка: Карташев Петр Иванов
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Карташев Иван Петров
Отец ребёнка: Карташев Петр Иванов
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Карташев Петр Петров
Отец ребёнка: Карташев Петр Иванов
Рождение ребёнка
Около 1761
Отец ребёнка: Карташев Петр Иванов
Рождение ребёнка
20.04.1767
Дочь: Белова Ирина Петрова
Отец ребёнка: Карташев Петр Иванов
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черкашенина Параскева Петрова
Отец ребёнка: Карташев Петр Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карташев Петр Иванов
Смерть
1790