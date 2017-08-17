Долгов Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1950
Дата смерти17.08.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1950
Отец: Долгов Петр Филиппович
Мать: Долгова Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
27.08.1976
Сын: Долгов Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Долгова Мария Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долгова Мария Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
17.08.2017