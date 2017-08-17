Долгов Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгов Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1950

Дата смерти

17.08.2017

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1950

Отец: Долгов Петр Филиппович

Мать: Долгова Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
27.08.1976

Сын: Долгов Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Долгова Мария Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Мария Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
17.08.2017
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