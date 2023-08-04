Шаркова Гликерия Петровна
Место рожденияСаратовская область, Сердобский район, с. Тепловка ( Никольское)
Дата рождения1895
Дата смерти17.01.1975
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Пётр
Мать: не указана
Саратовская область, Сердобский район, с. Тепловка ( Никольское)
Рождение ребёнка
25.02.1924
Дочь: Глазкова Евдокия Осиповна
Отец ребёнка: Шарков Иосиф Терентьевич
Рождение ребёнка
14.11.1927
Отец ребёнка: Шарков Иосиф Терентьевич
Саратовская область, Сердобский район, д. Кузьминовка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.01.1975