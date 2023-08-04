Шаркова Гликерия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаркова Гликерия Петровна

Шаркова Гликерия Петровна

Место рождения

Саратовская область, Сердобский район, с. Тепловка ( Никольское)

Дата рождения

1895

Дата смерти

17.01.1975

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Пётр

Мать: не указана

Саратовская область, Сердобский район, с. Тепловка ( Никольское)
Рождение ребёнка
25.02.1924

Дочь: Глазкова Евдокия Осиповна

Отец ребёнка: Шарков Иосиф Терентьевич

Рождение ребёнка
14.11.1927

Сын: Шарков Михаил Осипович

Отец ребёнка: Шарков Иосиф Терентьевич

Саратовская область, Сердобский район, д. Кузьминовка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарков Иосиф Терентьевич

Смерть
17.01.1975
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close