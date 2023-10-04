Шаповалов Кехтер Андриян Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1963
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1963
Рождение ребёнка
18.05.1987
Сын: Кехтер Ушаков Юрчук Василий Андриянович Александрович
Мать ребёнка: Рябова Татьяна Александровна
д. Ключевая
Рождение ребёнка
09.10.1996
Сын: Кехтер Владислав Андриянович
Мать ребёнка: Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Людмила