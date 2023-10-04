Шаповалов Кехтер Андриян Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалов Кехтер Андриян Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1963

Отец: Шаповалов Николай Сергеевич

Мать: Кехтер Галина Васильевна

Рождение ребёнка
18.05.1987

Сын: Кехтер Ушаков Юрчук Василий Андриянович Александрович

Мать ребёнка: Рябова Татьяна Александровна

д. Ключевая
Рождение ребёнка
09.10.1996

Сын: Кехтер Владислав Андриянович

Мать ребёнка: Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Людмила

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