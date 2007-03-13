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Кочнева Арина Александроана
Кочнева Арина Александроана
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.03.2007
Пол
Женский
Отец
Кочнев Александр Феликсович
Около 1953 г.р.
Мать
Ступакова Марина Вячеславовна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.2007
Отец:
Кочнев Александр Феликсович
Мать:
Ступакова Марина Вячеславовна
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