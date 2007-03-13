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Кочнева Арина Александроана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.2007

Пол

Женский

Отец

Около 1953 г.р.

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.2007

Отец: Кочнев Александр Феликсович

Мать: Ступакова Марина Вячеславовна